De sport van dinsdag bij de NOS

In de Europese bekertoernooien worden deze week de kwartfinales afgerond, te beginnen in de Champions League. Zo gaat Real Madrid vanavond met een 2-1 uitzege op zak in eigen huis de strijd aan met Bayern München. Een samenvatting zal om 22.40 uur te zien zijn in Nieuwsuur.

Het tweede duel van de dag is in Engeland: Leicester City wacht de taak om tegen Atlético Madrid de 1-0 uitnederlaag weg te werken. Beide Champions League-wedstrijden zijn vanaf 20.45 uur live te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via het blog op NOS.nl.

Schaatsen

De zomer is nog ver weg, maar dat belet de schaatsers van Lotto-Jumbo er niet van de training voor het nieuwe seizoen op te pakken. Beelden van die eerste inspanningen van Sven Kramer en co zullen te zijn in het Sportjournaal van 18.45 uur op NPO 1.

In Nieuwsuur is er naast voetbal ook aandacht voor tafeltennis. De Nederlandse vrouwen krijgen in de Championships Division bezoek van Turkije, een pikante ontmoeting na alle strubbelingen op regeringsniveau tussen beide landen van de afgelopen weken.

Bij Langs de Lijn En Omstreken is Sjoerd Marijne te gast. De oud-bondscoach van de Nederlandse hockeysters heeft tegenwoordig de vrouwenploeg van India onder zijn hoede.

Verder is er een reportage te horen over turner Bart Deurloo die woensdag aan de bak moet bij de EK in het Roemeense Cluj Napoca.