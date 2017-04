Netflix dicht bij 100 miljoen abonnees

Netflix nadert de 100 miljoen abonnees. Bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal werd bekendgemaakt dat de mijlpaal het komend weekend wordt bereikt.

De online videodienst kreeg er in de eerste drie maanden van dit jaar 5 miljoen abonnees bij, iets minder dan analisten hadden verwacht. De winst steeg naar 167 miljoen euro, een recordbedrag, bij een omzet van bijna 2,5 miljard euro.

Het lopende kwartaal wordt een verdere groei van het aantal abonnees verwacht, onder meer door het beschikbaar komen van nieuwe seizoenen van populaire series als House of Cards en Orange is the new Black.