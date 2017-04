Bij een schietpartij in Den Haag is een dode gevallen. Dat gebeurde op een parkeerplaats in het zuiden van de stad, aan de Sylvain Poonsstraat.

De politie meldde aan het begin van de nacht dat ze op zoek waren naar de daders. Daarbij is een helikopter ingezet. De politie vraagt getuigen van de schietpartij om zich te melden.