Informatie over soa's nu per chat

Mensen die vermoeden dat ze hiv of een seksueel overdraagbare aandoening hebben, kunnen vanaf vandaag 24 uur per dag anoniem advies vragen op een app van Soa Aids Nederland.

Via deze chatbox kun je ontdekken of je risico loopt op een soa, hoe je je het beste kan laten testen en waar je dat kan laten doen, bij de huisarts, de GGD of via een betrouwbare zelftest. In de app zijn 1200 adviezen opgenomen.

Nodig

"Deze online chatdienst is hard nodig, omdat je ziet dat er drempels zijn voor mensen om advies en informatie in te winnen over soa's", zegt arts infectieziektebestrijding Hanna Bos van Soa Aids Nederland. En informatie op internet is niet altijd betrouwbaar.

Daarom komt Soa Aids Nederland nu met een app. Die is onder meer te bekijken via je computer of je smartphone.

Betrouwbaar

De app geeft ook informatie over betrouwbare zelftests. "Veel soa-zelftests zijn niet betrouwbaar", zegt Bos. "Daardoor denken mensen dat ze geen soa hebben, maar ondertussen verspreiden ze de infectieziektes verder."

Het aantal mensen met soa's is de afgelopen jaren toegenomen. Alleen risicogroepen worden nog gratis getest. Andere mensen moeten 90 euro betalen. "Een gevolg is mogelijk dat mensen door blijven lopen met soa's en anderen besmetten", zegt Bos.