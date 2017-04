Turks kabinet verlengt noodtoestand

De Turkse ministerraad heeft formeel ingestemd met verlenging van de noodtoestand met nog eens drie maanden. Premier Yildirim had dit voornemen vorige maand al aangekondigd. Het parlement zal er zo goed als zeker mee instemmen.

De noodtoestand werd uitgeroepen na de mislukte coup van 15 juli vorig jaar en al twee keer eerder verlengd, voor het laatst op 19 januari. Onder de noodtoestand hebben veiligheidstroepen meer mogelijkheden om mensen op te pakken en vast te houden. Ook kan de regering nieuwe wetten invoeren zonder het parlement te raadplegen.

Een woordvoerder van het kabinet verdedigde het besluit met de mededeling dat de strijd tegen terroristische organisaties moet doorgaan. Met name noemde hij de Gülen-beweging van de in de VS levende geestelijke Fethullah Gülen.

President Erdogan houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Turkije heeft de VS om uitlevering van Gülen gevraagd.