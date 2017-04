President Paraguay niet herkiesbaar na oproep paus

President Cartes van Paraguay trekt zijn kandidatuur voor de verkiezingen van volgend jaar in. In een brief aan de aartsbisschop van Asuncion schrijft hij dat hij naar een oproep van de paus heeft geluisterd.

"Ik hoop dat dit verzoenende gebaar tot een verdieping van de dialoog leidt die de republiek sterker maakt", schrijft Cartes in de brief.

Paus Franciscus riep de Paraguayanen op de vrede te bewaren, nadat er op 31 maart rellen waren uitgebroken tegen het voornemen van het parlement om Cartes een tweede ambtstermijn te gunnen. Volgens de grondwet kunnen presidenten maar een termijn van vijf jaar president zijn.