Twee 3FM Awards voor Kensington

Kensington is net als vorig jaar de grote winnaar bij de 3FM Awards. De Utrechtse band kreeg twee 3FM Awards voor het beste album en de beste podiumact. De publieksprijs voor beste popsong ging naar Chef'Special met Amigo.

Andere winnaars in een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht waren rapper Boef, die met Habiba de beste video maakte. DJ Martin Garrix was de beste solo-artiest en Broederliefde de beste groep.

Dit jaar was er ook een nieuwe categorie voor beste social en die prijs ging naar Jett Rebel. De talent-award ging naar Jonna Fraser.