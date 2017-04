Dit was het paasweekend: Koreaanse raketten en Erdogan wint

Erdogan: Turkije wordt sterker, veiliger en democratischer

Turkije staat dit weekend vol in de spotlights vanwege het referendum over een aanpassing van de grondwet. Zondagochtend openen de stembureaus, aan het einde van de dag is al duidelijk dat een kleine meerderheid van de Turkse kiezers ermee instemt dat president Erdogan veel meer macht krijgt. De Turkse oppositie vecht de uitslag aan, Europese waarnemers zijn kritisch.

Erdogan spreekt van een historisch besluit en volgens hem staat het land op de drempel van een nieuw tijdperk, waarin Turkije democratischer, sterker en veiliger zal worden en ook economisch zal floreren.

Volgens twee Turkse Nederlanders laat de uitkomst de verdeeldheid in Turkije zien. Hoewel de een 'ja' heeft gestemd en de ander 'nee', zijn ze het daar wel over eens. Van de Turkse Nederlanders gaat zo'n 45 procent naar de stembus en van die groep zegt 70 procent 'ja' tegen de grondwetswijziging. Dat komt volgens een deskundige doordat de Turkse gemeenschap hier overwegend conservatief nationalistisch is.