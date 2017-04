Zijspancrosser Willemsen: sport te mooi om mee te stoppen

Bij de eerste WK-race van het zijspancross-seizoen in Oldebroek (Gelderland) stond een montere Daniël Willemsen aan de start. De tienvoudig wereldkampioen kende de afgelopen jaren een mindere periode, maar is nog altijd even strijdbaar.

"Ik denk niet dat ik per se nog wat wil bewijzen, maar ik vind de sport nog steeds zo mooi dat ik er niet mee kan stoppen."

De oude rot (41) kende de afgelopen jaren wat problemen met zijn bakkenisten en rijdt dit seizoen zijn rondjes met Robbie Bax. Een combinatie die tot 2015 meerdere successen behaalde, maar ook al twee keer met een knallende ruzie eindigde.

Mentaliteit

"We hebben allebei de mentaliteit om te winnen, dat kan goed gaan en soms zitten we elkaar in de haren. Dat mag niet meer gebeuren, we zijn allebei ouder en wijzer."

Saillant detail: Robbie is de broer van concurrent Etienne Bax.