Bedrijven willen zekerheid van het nieuwe kabinet over vergroening

Vele wegen naar Parijs

De afspraken die de overheid nu met het bedrijfsleven heeft, lopen tot 2023. Het komende kabinet moet werk gaan maken van de invulling van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat het energiegebruik binnen dertig jaar zo goed als CO2 neutraal moet worden.

Kolen, olie en gas moeten dan bijna volledig vervangen zijn door duurzame energie. Bedrijven willen graag weten op welke manier en in welk tempo. Zo moet heel Nederland van het gas af, maar de vraag is wanneer precies en wat er voor in de plaats komt: restwarmte, elektriciteit, geothermie of een combinatie hiervan.

De aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnetwerk en de gasleidingen is nu 'gesocialiseerd', wat betekent dat iedereen, los van het gebruik, eraan meebetaalt. De vraag is of dat bijvoorbeeld ook voor nieuw aan te leggen warmteleidingen moet gelden.