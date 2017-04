VVV-Venlo moet kampioensfeest uitstellen

VVV-Venlo is er in de Jupiler League nog net niet in geslaagd om de titel veilig te stellen. Drie dagen nadat VVV zich had verzekerd van promotie naar de eredivisie, bleef het thuis op 0-0 steken tegen FC Emmen.

Omdat nummer twee Jong Ajax bij Jong PSV met 3-1 verloor, zou VVV bij winst kampioen zijn geweest. De Venlonaren kwamen echter niet tot scoren, mede doordat doordat Emmen-doelman Dennis Telgenkamp uitblonk.

Telgenkamp verrichtte de ene mooie save na de andere en stopte na de pauze een penalty van Clint Leemans. Vrijdag had Leemans zijn ploeg nog met een strafschop en een vrije trap aan de overwinning bij RKC Waalwijk geholpen. Die zege betekende dat de club na vier jaar terugkeert in de eredivisie.