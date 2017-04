Oranje-Rood eenvoudig naar laatste vier Euro Hockey League

Finaleronde

In de halve finales, die in juni in het Belgische Brasschaat worden gehouden, is de winnaar van het duel tussen Oranje-Rood en Atlétic Terrassa de tegenstander van de Engelsen. Die laatste kwartfinale is rechtstreeks te volgen via onze livestream.

De andere halve finale gaat tussen het Belgische KHC Dragons en het Duitse Rot-Weiss Köln.