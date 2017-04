Vliegtuigje stort neer in Portugese woonwijk, vijf doden

In een woonwijk in de buurt van Lissabon is een klein vliegtuigje neergestort. De vier inzittenden en iemand op straat zijn om het leven gekomen.

Het toestel was opgestegen van vliegveld Tires, in de gemeente CascaĆ­s. Kort daarna stortte het neer, vlak naast een supermarkt en een basisschool. Het raakte meerdere huizen en een vrachtwagen die er aan het lossen was. De chauffeur kwam om het leven.

Volgens Portugese media hoorden omwonenden tussen de middag een harde knal en zagen ze hoe het toestel zich in de huizen boorde. Waarschijnlijk ontplofte het vliegtuig al in de lucht.

Het vliegtuig was van een Zwitsers bedrijf en was onderweg naar Marseille, in Frankrijk.