Australisch meisje doodgebeten door haai

In West-Australiƫ is een meisje van 17 doodgebeten door een haai. Ze was met haar vader aan het surfen op een populaire surfplek in de buurt van Esperance.

Na de beet werd ze op het strand behandeld door ambulancemedewerkers, maar ze overleed even later aan haar verwondingen.

Het strand van Wylie Bay is voorlopig dicht. De waterpolitie patrouilleert op het water en heeft mensen opgeroepen om het strand zeker 48 uur te mijden.

In Australiƫ worden vaker zwemmers en surfers door haaien gebeten. Het laatste dodelijke ongeval was in juni vorig jaar, volgens de website sharkattackdata.com.