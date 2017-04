Aandeelhouders AkzoNobel doelwit van charmeoffensief PPG

Topman Michael McGarry van de Amerikaanse verffabrikant PPG heeft een open brief gestuurd aan de aandeelhouders van AkzoNobel. Hij gooit alles in de strijd om de aandeelhouders ervan te overtuigen de samenwerking met PPG aan te gaan.

PPG heeft al enkele malen een overnamebod gedaan op AkzoNobel, maar het Nederlandse verf- en chemieconcern hapt niet toe.

In de brief prijst McGarry PPG aan als het bedrijf dat meer in onderzoek en ontwikkeling investeert dan elke andere fabrikant van verf en coatings. Ook zegt dat het bedrijf leidend is in duurzaamheid en dat het daarvoor prijzen en onderscheidingen heeft gekregen van klanten, regeringen en onderzoeksorganisaties.

Meer winst

McGarry probeert de aandeelhouders te overtuigen van de voordelen van samenwerking met AkzoNobel. "We zijn geen Amerikaans bedrijf, maar een globaal opererend bedrijf." Hij onderstreept het belang van het hebben van productielocaties wereldwijd. Dat is volgens hem veel economischer dan verf vervoeren over lange afstanden.

Hij zet de groeicijfers van het bedrijf op een rijtje en zegt dat de uitkering aan aandeelhouders over de afgelopen tien jaar veel groter was dan bij AkzoNobel (282 tegen 87 procent).

Koppen bij elkaar

In de brief staat ook dat PPG en AkzoNobel al in 2013 hebben gesproken over samenwerking, maar dat AkzoNobel ook toen geen interesse had. "Wij blijven de voordelen van samenwerking zien en hebben daarom in maart opnieuw een bod uitgebracht."

"Het is tijd om bij elkaar te komen en afspraken te maken die in het belang zijn van alle aandeelhouders," besluit McGarry de brief.

Strategie

Vorige week leek het er nog op dat PPG afspraken had gemaakt met een activistische aandeelhouder van AkzoNobel. Het bedrijf gaf toe met meer dan honderd investeerders te hebben gesproken en zei dat die bijna unaniem teleurgesteld waren over de weigering om het PGG om de tafel te gaan.

Verschillende industriëlen zeiden dat AkzoNobel zich niet gek moet laten maken, de angst niet moet laten regeren en zich niet moet laten afleiden door Amerikaanse overnamestrategieën.

AkzoNobel reageert niet op de open brief. Woensdag praat het bedrijf de aandeelhouders bij waarom zij niet happig zouden moeten zijn op een overname.