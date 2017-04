Chicago verrast Boston in play-offs NBA

Chicago Bulls heeft het eerste duel met Boston Celtics in de play-offs van de Eastern Conference van de NBA verrassend gewonnen. Het werd in Boston 102-106.

Jimmy Butler speelde met dertig punten een grote rol bij de bezoekers, die in de reguliere competitie als nummer acht waren geƫindigd en zich dus maar nipt voor het seizoenstoetje hadden weten te plaatsen.

De helft van Butlers punten viel in het laatste kwart, waaronder de vijf in een tussensprint van 8-0, waarmee de Bulls het heft in handen namen. Bij de Celtics was Isaiah Thomas topscorer met 33 punten. Thomas speelde een dag nadat zijn zus was verongelukt.

In de Western Conference boekte Golden State Warriors, mede dankzij 32 punten van Kevin Durant, een 121-109 zege op Portland Trail Blazers. De Warriors moesten vorig jaar de in 2015 veroverde titel afstaan aan Cleveland Cavaliers, dat in de finale te sterk was.