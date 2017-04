Weer incident op United-vlucht: verloofd stel uit vliegtuig gezet

Een verloofd stel op weg naar hun trouwerij in Costa Rica is door het cabinepersoneel van United Airlines uit het vliegtuig gezet. Het incident komt op het moment dat de luchtvaartmaatschappij onder een vergrootglas ligt vanwege de omgang met passagiers.

Het is niet duidelijk wat precies de aanleiding was om Michael Hohl en zijn verloofde Amber Maxwell van de vlucht te halen. Volgens United probeerden de twee herhaaldelijk plaats te nemen op stoelen waar ze niet voor betaald hadden.

Hohl zegt dat er iemand lag te slapen op de stoelen die hun waren toegewezen. Hij zegt dat hij aanbood extra te betalen voor de luxere stoelen in 'economy plus', maar daar ging het personeel niet op in. Ze werden door de luchthavenpolitie van de vlucht gehaald.

Hardhandig

De afgelopen week was er veel kritiek op United vanwege de behandeling van passagier David Dao. De 69-jarige man werd hardhandig uit een vliegtuig gesleept omdat United zijn stoelen nodig had om een bemanningslid te vervoeren.

Dao verloor twee voortanden en hield er een zware hersenschudding en een gebroken neus aan over. Hij denkt nog na over een rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappij.

Na het nieuws over de behandeling van Dao doken meer berichten op over United: zo meldde een passagier dat hij gestoken was door een schorpioen en klaagde een ander dat zijn hulpmiddelen om te lopen niet mee mochten.

Meer compensatie

United heeft na het incident de regels aangepast die gelden voor het overboeken van vluchten. Voortaan zullen passagiers die al in het vliegtuig zitten niet meer gedwongen worden uit te stappen om plaats te maken voor bemanningsleden. Ook is het bedrag dat passagiers kunnen krijgen ter compensatie voor een gemiste vlucht verhoogd van 1350 dollar naar 9950 dollar.

Hohl en Maxwell konden uiteindelijk hun reis een dag later vervolgen.