In Hilversum heeft in twee panden een grote brand gewoed. Veertien mensen moesten hun huis uit. De brand is inmiddels onder controle.

De brand was aan de Larenseweg, vlak bij station Hilversum. Een van de getroffen panden is een slagerij. De oorzaak van de brand is wordt nog onderzocht.

De veertien geëvacueerde mensen zijn opgevangen in het politiebureau van Hilversum.