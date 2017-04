Zorgen over oprukkende tijgermug

Hij komt allang niet meer alleen in tropische landen voor: de tijgermug. Het kleine diertje rukt op vanuit Zuidoost-Aziƫ naar Europa en ook Nederland loopt gevaar, waarschuwt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

"Door de toenemende import en hogere temperaturen hier is de kans dat de mug overleeft en zich permanent vestigt groter geworden", aldus Van Vliet. "Ze kunnen potentieel vervelende ziektes meebrengen. Zoals het zika-virus, de knokkelkoorts (dengue) en chikungunya." Al is de kans volgens de NVWA niet erg groot dat deze ziektes in Nederland overgebracht gaan worden.

"In veel Zuid-Europese landen heeft de tijgermug zich al permanent gevestigd en gaat hij niet meer weg", zegt Van Vliet. "De tijgermug heeft zich afgelopen jaar weer verder naar het noorden uitgebreid. Zorg is nu dat hij zich ook in Nederland vestigt, als we niet goed opletten en niet vroegtijdig de mug signaleren."

Autobanden

De tijgermug komt vooral Nederland binnen door eitjes van de mug die in laagjes water die achterblijven in gebruikte banden die we importeren uit landen waar de mug veel voorkomt. Ook liften ze mee in lucky bamboo, dat zijn de gekrulde bamboe-sierplanten. De eitjes komen vervolgens uit in Nederland.

Volgens de Nederlandse Voedsel- En Warenautoriteit, de NVWA, neemt de overheid voldoende preventieve maatregelen. "We maken afspraken met de bandensector en de importeurs van lucky bamboo. Ook controleren we daar regelmatig. We plaatsen muggenvallen en als de mug ergens wordt gevonden, zoals vorig jaar in Veenendaal, bestrijden we hem ook actief", vertelt woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA.