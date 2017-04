Bouwvakkers stuiten op graven aartsbisschoppen Canterbury

Vooral Bancroft was belangrijk voor de kerkgeschiedenis, omdat hij opdracht gaf voor een van de belangrijkste Engelse bijbelvertalingen, de King James Bible. Bancroft gaf in 1604 officieel opdracht voor de vertaling, hij stierf een jaar voor de publicatie in 1611.

De renovatie heeft anderhalf jaar in beslag genomen en is inmiddels bijna afgerond. Volgende maand gaat het Garden Museum weer open. Het museum heeft besloten de kisten te laten liggen, wel is er een glazen paneel geplaatst zodat bezoekers de crypte kunnen zien.