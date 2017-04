Turkse Nederlanders stemden massaal 'ja'

Turkse Nederlanders hebben massaal voor de grondwetswijziging van president Erdogan gestemd. Met bijna alle stemmen geteld blijkt dat 71 procent stemde voor meer macht van de president.

Daarmee laat Nederland in Europa alleen België (75 procent) en Oostenrijk (73 procent) voor zich, blijkt uit cijfers van persbureau Anadolu. In Groot-Brittannië stemden Turkse kiezers juist massaal tegen de grondwetswijziging: daar was slechts 20 procent voor.

In Nederland waren 250.000 stemgerechtigden. Iets minder dan de helft (45 procent) nam de moeite om te stemmen bij een van de drie stembureaus in Amsterdam, Den Haag en Deventer.

Verdeeld

In totaal mochten ruim 55 miljoen Turken stemmen over de nieuwe grondwet. Van de 3 miljoen stemgerechtigden in het buitenland ging ruim 1 miljoen kiezers stemmen. Gemiddeld stemde 60 procent van de expats voor de wijziging.

In Turkije zelf was de uitslag veel meer verdeeld: 51 procent van de kiezers stemde voor, 49 procent tegen.