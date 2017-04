Jutter zoekt eigenaar gedenkplaat

Een jutter op Terschelling wil weten wie Steve Hall is. Guus van Dieren vond de naam op een gedenkplaatje op een stuk hout dat hij gisterochtend vond.

Van Dieren trof de balk met het gedenkplaatje aan op het strand tussen Midsland en Formerum. Het gaat om een deel van een steiger, schrijft Omrop Fryslân. Waarschijnlijk is de balk door de stroming meegevoerd vanuit Groot-Brittannië.

Via internet hoopt Van Dieren contact te kunnen leggen met de man. Veel details heeft hij niet: op de plaat stonden slechts een geboorte- en sterfdatum en de zin "Rides on forever in our hearts and minds".