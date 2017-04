Met kramp in zijn benen pakt Johnson de titel

Steve Johnson heeft in Houston zijn tweede ATP-titel veroverd. De 27-jarige Amerikaan was in de finale net iets sterker dan Thomaz Bellucci. Met 6-4, 4-6, 7-6 (5) haalde hij de zege binnen.

Johnson (ATP-29) en Bellucci (ATP-65) stonden eenmaal eerder tegenover elkaar en ook dat duel, op de Australian Open, werd een prooi voor de Amerikaan. Toch ging het in Houston niet gemakkelijk. Na een goede eerste set kwam de Braziliaan sterk terug in het tweede bedrijf.

Kramp deert Johnson niet

Ook in de derde set maakte Bellucci het de Amerikaan lastig. Hij kwam een break voor, maar leverde die toch weer in. Johnson kreeg last van kramp, haalde toch de tiebreak en trok daarin aan het langste eind.