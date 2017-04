Klopjacht op Amerikaan die moord op Facebook zette

Korte tijd later plaatste de dader een filmpje waarin hij zijn verbazing uitsprak over commentaren waarin getwijfeld werd of de moordbeelden echt waren. "Iedereen vraagt zich af of het echt is. Niemand gelooft dat het waar is. Idioot."

Hij zei verder dat hij dertien mensen heeft gedood. De politie van Cleveland zegt dat er niet meer slachtoffers zijn gevonden.

Inwoners van Cleveland is gevraagd uit te kijken naar een witte of roomkleurige SUV met een tijdelijk nummerbord. De politie waarschuwt dat de man vuurwapengevaarlijk is.