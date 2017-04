'Toornstra speler van het jaar bij Feyenoord'

Maar gaat Ajax nog kampioen worden? Vermeulen ziet dat niet gebeuren. Feyenoord moet komende zondag in Arnhem tegen Vitesse spelen. "Vitesse speelt de bekerfinale een week later. Alles draait om die wedstrijd", stelt hij. "Ajax moet ook nog maar winnen in Eindhoven", vult Van Marwijk hem aan.

Degradatiestrijd

De strijd tegen degradatie wordt met de week ook spannender. Het wordt alleen voor hekkensluiter Go Ahead Eagles wel heel moeilijk om niet rechtstreeks te degraderen. Van Marwijk: "Go Ahead heeft ermee geworsteld om een eredivisiewaardig team te krijgen."

ADO Den Haag stond weken geleden nog op een degradatieplaats, maar de laatste weken gaat het voor de wind. Petrovic vertrok acht wedstrijden geleden als trainer. Sindsdien pakt ADO weer punten. "Dit wat ze nu doen is een groot compliment waard", aldus Petrovic. "Ik heb geen rancune. Ik gun ze alles. Iedereen is terug. Havenaar is zo belangrijk."

Van Hooijdonk is het daarmee eens: "Als je iemand hebt die je ploeg ook nog beter laat spelen is het heel fijn."

Emotionele toespraak Hyballa

Tot slot werden de prestaties van NEC aangestipt. De ploeg van trainer Peter Hyballa won slechts één van de laatste twaalf wedstrijden. Na de verloren wedstrijd tegen FC Twente sprak hij een aantal ontevreden supporters toe. Dat fragment circuleerde op het internet.