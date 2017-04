EU-rapporteur Piri: toetredingsgesprekken Turkije schorsen

Turkije-rapporteur Kati Piri van het Europees Parlement vindt dat de onderhandelingen met het land over toetreding moeten worden opgeschort als Erdogan na het referendum grondwetswijzigingen doorvoert. Volgens De Nederlandse Europarlementariër wordt de scheiding der machten geweld aangedaan.

"Dit is een trieste dag voor alle democraten in Turkije", laat Piri weten in een persverklaring. Volgens haar past de grondwetswijziging bij een autoritair regime. "Blijven spreken over de integratie van Turkije in de EU is onder de huidige omstandigheden een farce."

Piri wil steun blijven geven aan Turken die pleiten voor meer democratie. Ze wijst erop dat er slechts een nipte meerderheid voor de veranderingen is.

"Erdogans autocratische gedrag heeft de Turkse maatschappij extreem gepolariseerd en de economie beschadigd. Zijn beschuldigingen van nazi-praktijken aan een aantal EU-leiders heeft ook de geloofwaardigheid van Turkije als een politieke bondgenoot ernstig ondermijnd."

Onderzoek

Piri wil ook een onderzoek naar het besluit van de Turkse kiesraad om stembiljetten zonder officiële stempel toch mee te tellen in de uitslag, zegt ze in Met het Oog op Morgen. "Als je zo'n drastische wijziging doorvoert waardoor de vraag boven tafel blijft zweven of de stemmen wel eerlijk zijn geteld, dan verdienen de 23 miljoen Turken die 'nee' hebben gestemd dat daar duidelijkheid over komt."

Volgens de Turkije-rapporteur was de aanloop naar het referendum niet eerlijk. "Het nee-kamp werd geïntimideerd, terwijl het ja-kamp beschikte over het hele staatsapparaat, met een monopolie op de media. Eigenlijk was daar de verkiezing al beslecht."