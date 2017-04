Overleg nieuw schadeprotocol aardbevingen verloopt moeizaam

Het overleg over nieuwe regels voor afhandeling van schade voor de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen verloopt allesbehalve soepel. Dit weekend trok de Groninger Bodem Beweging zich al terug en nu overweegt ook het Groninger Gasberaad niet verder te overleggen.

Eind vorige maand werd bekend dat gasbedrijf NAM zich terugtrekt uit die afhandeling. Nationaal coördinator Hans Alders neemt de regie over. Al direct nadat de NAM zich had teruggetrokken, begonnen het Groninger Gasberaad en andere organisaties onder Alders' leiding te werken aan een andere aanpak van de schadeafhandeling.

Teleurgesteld

Maar volgens de Groninger Bodem Beweging heeft demissionair minister van Economische Zaken Kamp al bepaald wat er uit het overleg moet komen. Daarom trok de beweging zich dit weekend terug.



Ook het Groninger Gasberaad is teleurgesteld in Kamp. Die heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat mensen die wonen buiten de kern van het aardbevingsgebied geen tweede onderzoek kunnen krijgen als de schadebeoordeling van hun huis hun niet bevalt. Datzelfde lijkt daarna ook te gaan gebeuren in het aardbevingsgebied zelf.

En daar zijn de belangengroepen niet blij mee. "Wij dachten afspraken gemaakt te hebben met Alders, maar er is niets van terug te vinden in die brief. Afspraken bestaan blijkbaar niet voor Kamp", zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad tegen RTV Noord.

Verder overleg

Dinsdag praat het Gasberaad over hoe het verder moet. De kans is groot dat de belangengroep helemaal afhaakt in het beraad over een schadeprotocol, schrijft de regionale omroep.

SP en PvdA steunen de organisaties. Donderdag is er in de Tweede Kamer een debat over de aardbevingen en gaswinning.