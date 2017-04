Erdogan: Turkije wordt sterker, veiliger en democratischer

Turkije staat op de drempel van een nieuw tijdperk, waarin het land democratischer, sterker en veiliger zal worden en ook economisch zal floreren. Dat zei president Erdogan in zijn eerste toespraak na het winnen van het referendum over aanzienlijke uitbreiding van zijn macht en bevoegdheden.

Erdogan benadrukte dat het voor het eerst was dat het volk zich zelf kon uitspreken over zo'n wezenlijk besluit. Tot nu toe stemde alleen het parlement over veranderingen van de grondwet, "maar dit was een andere kwestie, want het gaat over de toekomst van de natie en die gaat iedereen aan".

Couppoging

In zijn toespraak hamerde hij er ook op dat de wetswijzigingen Turkije veiliger moeten en zullen maken en dat een couppoging zoals die van vorig jaar nooit meer mag voorkomen.

Erdogan bedankte premier Yildirim en alle anderen die zich hebben ingespannen voor zijn campagne en zei dat de Turkse democratie sterk genoeg is om de tegenstanders van het nieuwe politieke systeem te respecteren.

Hij sloot zijn toespraak voor de media af met de mededeling dat er nog veel werk te doen is voor de verkiezingen van 2019, die het startpunt vormen van het 'nieuwe Turkije'.

Doodstraf

Daarna sprak Erdogan buiten nog aanhangers toe. Hij herhaalde daar zijn wens om nu snel de herinvoering van de doodstraf in Turkije te regelen. Als het parlement daar niet mee instemt, wil hij ook over die kwestie een referendum houden.

Hij sloeg over de hoofden van zijn juichende aanhangers heen eerst een verzoenende toon aan tegen zijn tegenstanders. Hij bedankte iedereen die naar de stembus was gegaan en zei dat er in wezen geen winnaars of verliezers zijn.

Vruchteloos

Kort daarna haalde hij toch fel uit naar mensen die kritiek hebben op zijn beleid en die schamper doen over een magere overwinning bij het referendum. Hun pogingen om de uitslag aan te vechten zullen vruchteloos zijn, zei Erdogan.