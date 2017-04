Premier Yildirim: een nieuwe bladzijde in de Turkse democratie

De Turkse bevolking heeft met de uitkomst van het referendum van vandaag een nieuwe bladzijde geopend in de democratische geschiedenis van het land. Dat zei premier Yildirim in Istanbul, waar veel aanhangers van zijn AK-partij en van president Erdogan feest vieren.

De uitkomst van het referendum toont aan dat we één natie zijn, zei hij. Yildirim noemde de overwinning van de ja-stemmers het beste antwoord op geweld van Koerdische strijders "en op de vijandige houding van andere landen tegenover Turkije".

"De natie heeft gewonnen, of de stemmers nu in Turkije wonen of in het buitenland. Ons lans zal van terroristen worden gezuiverd."

Verkiezingen

De premier zei dat hij zo snel mogelijk voorbereidingen gaat treffen voor de verkiezingen van 2019. Het is de bedoeling dat de grondwetswijzigingen waarover het referendum ging na die verkiezingen van kracht worden. De president neemt dan veel macht van het parlement over.