'Ja' of 'nee' stemmen in een school in Istanbul

"Ik wil het beetje democratie dat er over is beschermen", vertelt Merve met kind op de arm. Ze stemt tegen de hervormingen. "Als het ja-kamp wint, dan komt alle macht bij één man te liggen. Dat is ondemocratisch."

Merve twijfelt bovendien of het referendum zelf wel eerlijk zal verlopen. "Ik heb zo mijn vermoedens dat er met stemmen gesjoemeld zal worden, want de regering vertrouwt ons niet. Wat mij betreft, is dit referendum sowieso al ongeldig."

Haar man, die zelf journalist is, stemt daarmee in. "De campagne is oneerlijk verlopen. Het nee-kamp kreeg op televisie nauwelijks de ruimte op campagne te voeren."