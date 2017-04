Ajacied De Ligt gebruikte teleurstelling Oranje als motivatie

Matthijs de Ligt speelde een hoofdrol in de zege van Ajax op sc Heerenveen (5-1). En dat is opvallend te noemen, want het 17-jarige talent kreeg een paar weken geleden de hoon over zich heen na een teleurstellend debuut in Oranje.

Met een knappe rush bediende De Ligt in de 32ste minuut Kasper Dolberg, die de bal weer teruggaf aan zijn teamgenoot. De Ligt tikte vervolgens de 2-1 binnen. Het was een opluchting, want Ajax begon de wedstrijd ontzettend slap en kwam snel op achterstand.

"We hadden weinig grip op Heerenveen in de beginfase. Waarom we zo slap beginnen? Dat is moeilijk uit te leggen. Het gebeurt", zei De Ligt. "Het liefst begin je goed. Dat gebeurde niet, waardoor we moesten herstellen. Dat deden we goed. En uiteindelijk maken we vijf doelpunten. Een prima overwinning."

Debacle in Oranje

Vier weken geleden verloor het Nederlands elftal met 2-0 van Bulgarije in de WK-kwalificatie. Toenmalig bondscoach Danny Blind verraste met zijn opstelling door De Ligt te laten debuteren. En dat in zo'n belangrijke wedstrijd. De Ligt was bij beide doelpunten van Bulgarije betrokken, wat Blind en hemzelf op de nodige kritiek kwam te staan.

"Dat was lastig. Dat geef ik toe. De ene week is iedereen lovend, de andere week schrijft iedereen je af. Maar ik heb het gebruikt als een motivatie om mezelf beter te maken. Het was een goed leermoment. En ik heb er altijd positief op teruggekeken."