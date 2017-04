Parkeerwachter Waalwijk in elkaar geslagen na uitdelen boete

In Waalwijk is een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in elkaar geslagen toen hij een parkeerboete uitschreef. Het incident gebeurde vrijdag, maar vandaag maakt de politie bekend dat een man van 23 uit Drunen is aangehouden voor deze zaak. Dat meldt Omroep Brabant.

De verdachte zegt dat hij zijn auto twee minuten had geparkeerd om even een winkel in te gaan. Hij had geen geld in de parkeermeter gedaan.

Een omstander legde het moment vast waarop de parkeerwachter in elkaar werd geslagen.