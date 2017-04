Bijeenkomst Baudet in Dordrecht afgelast om mogelijke risico's

Een bijeenkomst van het Forum voor Democratie (FvD) met Thierry Baudet in het Event Center in Dordrecht gaat morgen niet door. De politie heeft eigenaar Jafar Razaq gewezen op de risico's die komen kijken bij het opendeurbeleid dat het centrum wilde handhaven. Razaq heeft daarop besloten het evenement te annuleren.

"Vorige week liet Forum voor Democratie weten een evenement te willen organiseren. Dat leek me prima, maar de afgelopen dagen kregen we mailtjes en telefoontjes van mensen die het niet eens zijn met de standpunten van de partij", zegt de eigenaar.

Veiligheidsrisico's

Volgens Razaq heeft de politie op verzoek van het Event Center gekeken naar de veiligheidsrisico's. "Er is niet gezegd hoe groot de kans is dat er iets gebeurt, maar wel dat het zou kunnen."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat agenten de eigenaar erop hebben gewezen dat iedereen naar binnen kan met een opendeurbeleid. "Er is geen advies gegeven", benadrukt de woordvoerder.

Teleurgesteld

"Als we signalen krijgen van de politie over mogelijke risico's, zouden we normaal gesproken extra veiligheidsmaatregelen nemen. Maar het ging ons allemaal te ver toen er op een gegeven moment werd gezegd dat er mogelijk politiemensen in burger bij het evenement zouden zijn", zegt Razaq.

Volgens Razaq is het Forum voor Democratie teleurgesteld. "En ik eigenlijk ook wel. Die partij vertegenwoordigt een groep in Nederland en is democratisch gekozen. Wij proberen ons als bedrijf zo neutraal mogelijk op te stellen in culturele en maatschappelijke kwesties."

Baudet was zondag in de namiddag niet bereikbaar voor commentaar. Op de twitterpagina van Forum voor Democratie staat dat de bijeenkomst morgen in Dordrecht alsnog doorgaat, maar dan in een Van der Volk-hotel.