Coric geeft eerste titel glans door vijf matchpoints te overleven

Borna Coric heeft in Marrakesh zijn eerste ATP-titel in de wacht gesleept. Het Kroatische talent overleefde in de finale tegen Philipp Kohlschreiber zes matchpoints en won met 5-7, 7-6 (3), 7-5.

De ervaren Duitser (ATP-32) verspeelde in de tweede set een break voorsprong, maar de 33-jarige Kohlschreiber kreeg in de twaalfde game alsnog vijf kansen om zijn achtste titel te veroveren. Hij miste ze allemaal, maar zakte niet door het ijs.

Coric blijft knokken

Sterker nog, in de derde set kwam Kohlschreiber weer een break voor. De dertien jaar jongere Coric (ATP-79) knokte zich opnieuw langszij, waarna het verzet gebroken was bij zijn Duitse opponent.