Opluchting bij Feyenoord: hebben ons niet gek laten maken

"Wauw. Zo voelt het echt", vertelde Elia na afloop. "Natuurlijk wil je deze wedstrijd winnen en de wijze waarop is ontzettend mooi."

Van Bronckhorst roemt collectief

"We hebben uitstekend gespeeld", aldus trainer Giovanni van Bronckhorst. "Het ging er vol op, er was veel strijd. Beide teams wilden ten koste van alles winnen. Als je ons ziet, weet je dat we vaak scoren in de laatste fase van de wedstrijd. Dat was vandaag ook zo. Een collectieve zege."