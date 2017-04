Vondrousová, 17 jaar en nu al in 't bezit van WTA-titel

De Tsjechische Markéta Vondrousová heeft voor een daverende verrassing gezorgd door het WTA-toernooi in het Zwitserse Biel te winnen. Het 17-jarige toptalent was in de eindstrijd met 6-4, 7-6 (6) te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland.

Het vorige toernooi waar Vondrousová in actie kwam, was het ITF-toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg. Daar moest ze nog kwalificaties spelen om een plaats in het hoofdschema te vergaren. Ook in Biel speelde ze voorrondes en alleen daarin verloor ze sets.

Plaag voor gevestigde namen

In het hoofdschema was Vondrousová met haar harde slagen een plaag voor menig speelster van naam. Zo versloeg ze haar als eerste geplaatste landgenote Barbora Strýcová. Ook Kontaveit kreeg geen grip op de Tsjechische.