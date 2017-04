'Koningshof had veiligheidsrisico's Eritrese conferentie moeten melden'

Conferentiecentrum Koningshof had de gemeente Veldhoven moeten inlichten over de veiligheidsrisico's bij de bijeenkomst met Eritreeƫrs. Dat zegt burgemeester Jack Mikkers in gesprek met Omroep Brabant. De Koningshof is vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Mikkers heeft het conferentiecentrum ruim tien maanden gesprekken gevoerd met de Eritrese organisatie. Donderdagavond ontdekte de burgemeester dat ruim de helft van die gesprekken ging over veiligheid.

Zestig beveiligers

"Ze hadden zestig beveiligers op zeshonderd mensen. Dat heb ik bij een conferentie van natuurkundigen of van vliegvelddirecteuren nooit gehoord", zegt Mikkers. Hij meent daarom dat de Koningshof op de hoogte was van de risico's en vindt dat het conferentiecentrum aan de bel had moeten trekken.

De Veldhovense burgemeester heeft aangekondigd binnenkort met het conferentiecentrum in gesprek te gaan over de situatie.

Openbare orde

Donderdagavond greep de politie in toen tegenstanders van het regime in Eritrea de conferentie wilden verhinderen.

De burgemeester verbood vervolgens de conferentie omdat volgens hem de veiligheid en openbare orde niet gegarandeerd kon worden. De bijeenkomst zou volgens de planning tot vandaag duren.