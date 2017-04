Feyenoord neemt lastige horde FC Utrecht

Feyenoord heeft in de titelrace een lastige horde genomen. De koploper won thuis van nummer vier FC Utrecht: 2-0.

Feyenoord, met de van zijn hamstringblessure Nicolai Jørgensen terug in de basis, had in de eerste helft een overwicht en kreeg kansen via Steven Berghuis, Jørgensen, Karim El Ahmadi, Jens Toornstra en Tonny Vilhena. Utrecht was echter bij counters niet minder gevaarlijk.

Zo omspeelde de doorgebroken Gyrano Kerk doelman Brad Jones, maar belandde zijn inzet vervolgens tegen de paal. Ook Nacer Barazite en Kevin Conboy zorgden voor dreiging, maar zij schoten naast.