FC Groningen thuis eenvoudig langs PEC

Opleving PEC Zwolle

De woorden die PEC Zwolle-coach Ron Jans in de rust gebruikt heeft, misten hun uitwerking niet. Zijn ploeg vloog uit de kleedkamer en kwam via een intikker van Nicolai Brock-Madsen direct op 3-1.

FC Groningen overleefde luttele minuten later twee enorme Zwolse kansen en sloeg vervolgens zelf in de counter wel toe. Na een pass van Drost was Mahi sterk in het duel en de Hagenaar maakte er met zijn veertiende competitietreffer 4-1 van.

Die klap kwam Zwolle niet meer te boven. Groningen kreeg kansen op meer en invaller Ajdin Hrustic vond in de slotfase nog de verre hoek.