Stemlokalen referendum in Turkije dicht, het tellen kan beginnen

In Turkije zijn de stemlokalen gesloten, waar vandaag 55 miljoen Turken konden laten weten of ze voor of tegen meer macht voor de president zijn. Eerder konden al 2,9 miljoen Turken in het buitenland hun stem uitbrengen.

Tegen 20.00 uur Nederlandse tijd worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht. Daar wordt met spanning naar uitgekeken, omdat het aantal ja- en nee-stemmers elkaar in de peilingen niet veel ontliep.

Of de einduitslag vanavond al duidelijk wordt, hangt onder meer af van het verschil tussen het 'ja'- en het 'nee'-kamp. Mogelijk is dat te klein om al een uitslag vast te stellen.

Waarnemer

De stembusgang verliep niet zonder incidenten. Volgens Turkse media kwamen zeker twee mensen om het leven bij een gewelddadige ruzie bij een stembureau in het oosten van Turkije.

Verder werden incidenten gemeld door een journalist die mensen ondervroeg bij een stembureau, en door een Europese waarnemer die niet zonder slag of stoot in een stembureau in Diyarbakir werd toegelaten.