Van der Breggen soleert naar winst in Amstel Gold Race

"Dit is echt supertof", reageerde Van der Breggen meteen na de finish. "Het was een perfect scenario voor mij, dit is echt heel mooi. Bovendien werd het tijd dat de Amstel Gold Race voor vrouwen terugkwam. Ik keek er al heel lang naar uit."

Voor Van der Breggen was het ook bijzonder om in Nederland te koersen. "Ik kom hier vaker en dit is zo'n mooi rondje. Als je dan de Cauberg oprijdt met zoveel mensen, je hoort niets meer. Dit is een heel mooie podiumplaats voor me."