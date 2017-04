De marathon van Pyongyang, 'langs waterzuivering die stinkt naar gier'

Van de verslechterende politieke relaties met het Westen, heeft De Jong niets gemerkt. In totaal was hij drie dagen in de Noord-Koreaanse hoofdstad, waarbij hij, zoals alle toeristen in het land, strikt begeleid werd door gidsen. Maar hoe doe je dat bij een hardloopwedstrijd?

Tijdens de wedstrijd liepen er geen gidsen zichtbaar mee, zegt De Jong. "Natuurlijk zag je langs de route wel overal mensen en daar zullen genoeg mensen van de staat bij zijn geweest. Ik had best ergens rechtdoor kunnen lopen in plaats van terug, maar daar heb ik totaal niet aan gedacht. Je moet ze daar niet boos maken."

De Jong is sinds dit weekend terug in Nederland en blikt terug op een bijzondere reis. "Mijn moeder was wel blij dat ik weer veilig in Nederland was aangekomen", lacht hij.