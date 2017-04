Vrouwen omgekomen in sauna door afgebroken deurklink

In Tsjechië zijn twee mensen omgekomen in een sauna. Een vrouw van 45 was met haar moeder van 65 zaterdagavond de saunacabine ingegaan. Toen ze weer naar buiten wilden, brak naar verluidt de klink van de deur af.

De vrouwen zaten opgesloten en konden zich niet bevrijden, zegt een woordvoerder van de politie. Een poging van de vrouwen om een raam stuk te slaan, had geen succes. De lichamen werden gevonden door de eigenaar van de sauna.

Het dodelijke incident was in Jicín, een stadje op zo'n 100 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Praag. De recherche doet onderzoek.