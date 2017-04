Gespannen sfeer bij Turkse stembusgang, twee doden gemeld

President Erdogan heeft vanochtend in Istanbul samen met zijn vrouw zijn stem uitgebracht voor het referendum over machtsuitbreiding van de president. Eerder vanochtend stemden ook onder anderen de Turkse premier Yildirim en oppositieleider Kilicdaroglu.

Erdogan reageerde na het stemmen kort en noemde het referendum een keuze voor verandering. "We moeten een keuze maken die niet gebruikelijk is", zei hij in het stembureau, dat door zwaarbewapende bodyguards werd beveiligd. Hij hoopt dat de Turken de keuze maken die "van ze verwacht wordt".

Peilingen

Turkije stemt in een volksraadpleging over een nieuwe grondwet. Als de meerderheid van de kiezers 'ja' zegt, kan Erdogan, mits hij wordt gekozen, tot 2029 aan de macht blijven. In de plannen staat ook dat de macht in Turkije van parlement naar president gaat. Erdogan vindt dat het land zo effectiever bestuurd kan worden.

Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de scheiding der machten in gevaar komt. Volgens de nieuwe grondwet kan de president in zijn eentje het merendeel van de hoge rechters in het land kan aanstellen.

De peilingen geven geen duidelijk beeld: in de meeste peilingen gaan de voor- en tegenstanders gelijk op. Rond 20.00 uur Nederlandse tijd worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht.