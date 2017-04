'Het vrouwenwielrennen verdient een Amstel Gold Race'

De 52ste editie van de Amstel Gold Race is zondag de hele dag te volgen via een liveblog op NOS.nl. Op Facebook is zowel de start van de mannenkoers (10.15 uur) als de vrouwenkoers (10.40 uur) live te zien.

Vanaf 13.10 is de enige Nederlandse wielerklassieker rechtstreeks te zien op NPO 1 en NOS.nl. Ook in Langs de Lijn op NPO Radio 1 is er vanaf 14.00 uur uitgebreid aandacht voor de koers. De samenvatting op televisie volgt vanaf 18.10 in Studio Sport op NPO 1 en NOS.nl.