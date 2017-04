Meeuwen vernielen Nederlandse bloemen Sint-Pietersplein

Meeuwen hebben vannacht de Nederlandse bloemstukken op het Sint-Pietersplein in Rome vernield. Vrijwilligers hadden er vanmorgen hun handen vol aan om de bloemenzee weer netjes te maken voordat paus Franciscus zijn jaarlijkse paaszegen "Urbi et Orbi" uitspreekt, meldt 1Limburg.

Een team van de Nederlandse bloemist Paul Deckers plaatste de bloemen gisteren. Toen ze vanmorgen tegen 06.00 uur de puntjes op de i wilden zetten, ontdekten ze de ravage. Bloemen zijn losgerukt en bakjes met bloembollen zijn omgegooid. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", zegt Deckers.

De meeuwen komen 's nachts naar het plein omdat daar de warmte nog lang blijft hangen. Toch waren de vernielingen een grote verrassing voor het bloementeam, zegt een van de vrijwilligers. "Ik kom uit de bollenstreek. Daar vliegen natuurlijk ook wel vogels, maar daar heb ik dit nog niet eerder gezien."

Volgens Deckers is het hard werken maar zal het publiek er niets van zien tijdens de paasceremonie op het plein. "Uiteindelijk staan de bloemen er natuurlijk wel weer mooi bij." Het is de verwachting dat miljoenen mensen van over de hele wereld het uitspreken van de zegen van de paus zullen volgen via de televisie.