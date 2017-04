Amstel Gold Race: wielerwatchers verdelen sterren

De 52ste editie van de Amstel Gold Race is zondag de hele dag te volgen via het liveblog op NOS.nl. Op Facebook is de start van de mannen- en de vrouwenkoers tussen 10.15 en 10.45 uur live te zien.

Vanaf ongeveer 13.30 uur, met eerst het slot van de vrouwen, is de enige Nederlandse wielerklassieker rechtstreeks te zien op NPO 1 en NOS.nl. Ook in Langs de Lijn op NPO Radio 1 is er vanaf 14.00 uur uitgebreid aandacht voor de koers. De samenvatting op televisie volgt om 18.10 uur in Studio Sport op NPO 1 en NOS.nl.