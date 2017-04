Braspennincx naar finale keirin op WK

Shanne Braspennincx heeft zich op de WK baanwielrennen in Hongkong geplaatst voor de finale op het onderdeel keirin. Voor Laurine van Riessen viel het doek.

De 25-jarige Braspennincx eindigde in haar heat in de tweede ronde achter de Australische Stephanie Morton als tweede en wist zich daarmee zeker van een plek in de finale. Twee jaar geleden was ze in Parijs al eens goed voor WK-zilver.

Van Riessen plaatste zich via de herkansing voor de tweede ronde, maar daarin kwam ze niet verder dan de vijfde plaats.

Elis Ligtlee, olympisch kampioene op dit nummer, is nog niet niet wedstrijdfit na een blessure en is daarom niet aanwezig op de WK.