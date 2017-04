Bos uitgeschakeld op tijdrit op WK baan

Baanwielrenner Theo Bos is er op de WK in Hongkong niet in geslaagd zich op de 1 kilometer tijdrit te mengen in de strijd om de medailles. De wereldkampioen van 2005 werd zestiende in de kwalificatie.

De 33-jarige Bos, vorig jaar nog goed voor WK-zilver, kwam met een tijd van 1.02,024 bijna een seconde tekort om zich bij de acht finalisten te voegen.

De wereldtitel ging uiteindelijk naar Fran├žois Pervis. De Fransman was al in de kwalificatie de snelste en veroverde in de finale met 1.00,714 zijn vierde gouden medaille op dit nummer. Quentin Lafargue en Tomas Babek reden tot op de duizendste dezelfde tijd. De Fransman en de Tsjech kregen beiden zilver.