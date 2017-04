Voortvluchtige ex-gouverneur Mexico gepakt in hotel Guatemala

De Mexicaanse ex-gouverneur Javier Duarte is na zes maanden voortvluchtig te zijn geweest opgepakt in buurland Guatemala. Hij wordt verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en corruptie. Duarte zou miljoenen gemeenschapsgeld hebben verduisterd.

De 43-jarige Duarte was van 2010 tot en met 2016 gouverneur van de staat Veracruz, waar in zijn jaren drugskartels het openbare leven ontwrichtten, met duizenden doden tot gevolg.

Duarte werd gisteren opgepakt in een hotel in Panajachel, een plaatsje aan het Meer van Atitlán op een hoogte van ruim 1500 meter. De ex-gouverneur, die er samen met zijn vrouw verbleef, kreeg te horen dat hij zijn kamer moest verlaten en werd zonder slag of stoot in de lobby aangehouden. Mexico werkte bij de arrestatie samen met de Guatemalteekse politie en Interpol.

Beloning

De Mexicaanse regering heeft de afgelopen tijd miljoenen dollars getraceerd op rekeningen die aan Duarte zijn gelinkt. Er zijn meer dan honderd bankrekeningen bevroren. Er was een beloning uitgeloofd van 15 miljoen pesos (bijna 700.000 euro) voor de tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

Duarte is niet de eerste Mexicaanse ex-gouverneur die wordt opgepakt. Vorige week nog werd de oud-gouverneur van de Mexicaanse deelstaat Tamaulipas, Tomas Yarrington, opgepakt in Florence, Italië. Hij wordt verdacht van corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De voormalig gouverneur van de deelstaat Chihuahua, Cesar Duarte, wordt eveneens gezocht op verdenking van corruptie. De autoriteiten vermoeden dat Duarte, geen familie van Javier Duarte, naar El Paso is gevlucht.